This week on 'I Feel You,' DJ Hyerim is joined by not one, but two K-pop idol HBNs! Our regular guest NVee from Blackswan is back, and we also welcomed Tony Yu, who just wrapped up promotions for his debut EP in Korea. Tony shared his journey as a K-pop idol, his experience learning Korean, how he spends his days off, and more. You'll be surprised to discover what Hyerim, NVee, and Tony have in common! Plus, don’t miss Tony's adorable capybara dance and his heartfelt message to fans worldwide!





이번주 'I Feel You'에는 스페셜 게스트 토니 유가 함께 했어요! 한국에서 발매한 첫 EP와 Jigglin' 활동기, 케이팝 아이돌 라이프의 보람, 쉬는 날 하는 일, 무대 서기 전 루틴, 한국어 배우기, 유명한 서점짤까지 다양한 이야기 나눴어요. 토니와 앤비가 찾아낸 의외의 공통점? 토니 유 팬덤명 '핑크라이언'의 숨겨진 뜻? 카피바라 댄스? 궁금하다면 끝까지 함께 해요~!