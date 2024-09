Guess who’s back with a fresh new look? Tune in as NVee talks about what she's been up to after the Roll Up promotion, reveals her latest must-watch variety show, and gives us a sneak peek into the upcoming K-pop documentary featuring Blackswan. Plus, don’t miss out as she learns some handy Korean expressions through a K-pop hit and even shares what she dreams of being in her next life!





'롤업' 활동을 무사히 마치고 새로운 헤어스타일로 등장한 앤비! 활동 중에 제일 맘에 들었던 의상과 안무는? 최근 즐겨보고 있는 K-예능? 곧 공개되는 글로벌 OTT 다큐멘터리에 블랙스완이 나온다구요? 앤비, 혜림과 함께 조곤조곤 수다 떨면서 월요병 극복해요~! 노래 가사로 배우는 한국어 표현은 덤~