Join educator, media personality, model, MC, and super mom Olivia Ih on this week’s episode of Good Vibes Only! Stay tuned until the very end as Olivia shares her inspiring journey through a multilingual, multicultural life, juggling multiple children and careers—all while radiating positive energy. And we’re sure supermom-in-training DJ Hyerim isn’t the only one who’ll be inspired by her stories!





이번주 Good Vibes Only는 에너지 넘치는 엄마이자 방송인, 교육자, '슈퍼맘' 올리비아와 함께 했습니다! 외국어 공부법, 프렌치 육아, 커리어 관리 비결까지, 여동생 모드로 경청한 DJ혜림과 함께 매력적인 큰언니 바이브 함께 느껴봐요~!