Get ready to dive into the backstage of a fashion show with K-pop idol and model NVee, just back from Seoul Fashion Week, on today's episode of 'I Feel You'! Join NVee and DJ Hyerim as they spill all the behind-the-scenes moments from fashion events, and how they've embraced fashion as K-pop stars. Curious about which member gets teased for being the "short one" in an all-tall-girl group? Or how NVee crafts her #?ootd? We've got the answers and more. Plus, learn some fun Korean phrases along the way!





지난 주 서울패션위크에서 멋진 사진 잔뜩 남기고 돌아온 앤비와 함께 패션에 대한 수다 나눴어요~ 전원 모델 재질인 블랙스완에서 최단신 멤버로 늘 놀림받는다는 앤비! 학창시절에는 패션에 관심이 1도 없었지만, 케이팝 월드에서 패셔니스타로 거듭나는 중! 지코의 '아무노래'로 한국어 표현도 함께 배워요~