Back on Good Vibes Only for the first time ever is singer-songwriter Cho Hyungwoo! Hyungwoo's been busy since March, when he first came on the show, cooking more food and making more music. We'll talk about his latest single "Curry Song" and delve into all of his hobbies. What can this man NOT do?? Couldn't find out during our one hour with him!





원더 아워스 최초! Good Vibes Only를 두번째로 찾아온 게스트는 바로바로 3월에 신곡을 가지고 방문했던 싱어송라이터 조형우입니다! 이번엔 '카레의 노래'라는 신곡을 가지고 온 노래부터 요리까지 못하는 게 없는 형우님과 림디의 수다가 궁금한 분들은 모두 끝까지 시청해 주세요~!