Welcome back! After the Chuseok holiday, NVee has returned to the Wonder Hour studio to share stories from her recent work trip to China. She also talked about the playful teasing she endures because of her height, and the pranks her Blackswan members love to pull on their maknae. Along with DJ Hyerim, the two opened up about the challenges of keeping their emotions in check and always smiling for the camera.





추석 연휴로 한 회 쉬고 돌아온 앤비, 파란만장했던 중국 출장 에피소드로 새로운 한 주의 문을 열었답니다. 키 170cm, 모델 비율인 내가 단신멤버라니! 블랙스완에서 장난에 가장 잘 속아 넘어가는 멤버는 누구? 앤비와 혜림의 100일 챌린지 목표는? 예능 카메라가 언제 나를 잡을지 몰라 얼굴이 아플 때까지 웃어야 했던 혜림 선배의 아이돌 시절 이야기까지~ 오늘도 즐거운 'I Feel You' 수다 함께 해요~!