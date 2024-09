On this week's episode of Good Vibes Only, we’re excited to welcome content creator Maxnotbeer! Join DJ Hyerim as we dives into Maxnotbeer’s incredible journey of moving halfway across the world, starting with a bowl of sundubu jjigae. Discover his favorite traditional market in Seoul, his passion for Korean history, and his top tips for mastering the Korean language. Spoiler alert for his followers visiting Korea soon—but you know you want to click play and feel the good vibe!





오늘 Good Vibes Only는 백삼십만 틱톡 팔로워를 자랑하는 크리에이터/인플루언서 맥스낫비어와 함께 했어요! 뉴욕에서 컨설팅 회사를 다니던 맥스가 한국행을 결심한 이유는 순두부찌개? 한국어, 4년 배워서 맥스만큼 하려면 어떻게 공부하나요? 서울 토박이들도 모르는 서울의 매력, 열심히 탐방하고 소개하는 맥스낫비어의 이야기, 함께 들어봐요~