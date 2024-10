Hello, autumn—it's finally here! Today, NVee is back in the studio rocking autumn-colored slippers decorated with her favorite cereal. Join DJ Hyerim and NVee as they dive into a popular Korean expression that captures the emotional rollercoaster of the season, often heard in K-pop lyrics. Wondering how to make the most of this perfect fall weather? NVee's autumn song recommendation? Where NVee and her friends should go to admire the stunning autumn leaves across Korea? All that and more in this week's episode of I Feel You!





유난히 덥고 길었던 올 여름, 가을이 오기만을 기다린 분들 모두 모여주세요~ 가을 분위기에 딱 맞는(?) 신발을 신고 등장한 앤비와 함께 '가을 타다'라는 한국어 표현도 배우고 '단풍놀이' 계획도 세워봤답니다. 오늘도 조곤조곤 즐거운 월요일 'I Feel You' 수다 함께 해요~ 앤비가 직접 살짝 불러준 가을 추천곡은 보너스~!!