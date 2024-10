This week on Good Vibes Only, we’re joined by singer Lim Jisoo, who rose to fame with her powerful vocals on a popular audition program. Jisoo opens up about her childhood in China, the challenges of winning over her strict parents to pursue her love for music, and her time on the show, where she formed lifelong friendships with her "Sing 3 Fam." Be sure to listen to her latest release, Is It Love, and check out the K-pop tracks she shared with us today!





오늘 'Good Vibes Only'는 인기 오디션 프로그램에서 폭발적인 가창력을 자랑했던 가수 임지수와 함께 합니다! 중국에서 보낸 어린 시절, 한국에 돌아와 느꼈던 문화 충격, 미국 유학 시절 이야기, 오디션 프로그램 출연자들과의 끈끈한 우정 등 다양한 이야기를 나눴어요. 부모님 반대를 물리치고 버클리 음대 진학하는 방법, 궁금하다면 바로 클릭! 신곡 'Is It Love'와 다양한 커버곡들 직접 들어보고 싶다면 유튜브에서 '임지수' 검색해보기~!