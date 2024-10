Fall is the season of festivals and baseball here in Korea. What are some interesting festivals taking place around the country? What is the deal with the first pitch by celebrities at the baseball stadium? Also on today's 'I Feel You,' NVee (and Micah) learned a bunch of Korean mimetic and onomatopoeic words from a recent K-pop release 'NEMONEMO.' Make sure to tune in till the very end!





축제와 야구의 계절, 가을! 앤비와 DJ혜림이 가보고 싶은 지역 축제는? 블랙스완도 프로야구 시구 해보고 싶어요! 신곡 '네모네모'에 등장하는 한국어 의성어, 의태어도 함께 공부해봐요~