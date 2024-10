On this week's episode of I Feel You, DJ Hyerim and NVee dive into their fitness routines, sharing the secrets behind staying in shape and the complicated relationships with personal trainers. Plus, learn some fun Korean expressions from the K-pop classic Gee by Girls' Generation, and don't miss DJ Hyerim's playful attempt to uncover the truth about NVee's elusive love life!





이번주 I Feel You에서는 가을 패션, 그리고 건강하고 멋진 몸매를 유지하기 위한 운동 루틴에 대해 함께 이야기 나눠봤답니다! 앤비의 활동기와 비활동기의 PT 스케줄은? DJ혜림이 필라테스 선생님에게 화를 낸 이유? 원더걸스의 2세대 동기 소녀시대의 Gee 들으면서 한국어 표현도 배워봐요~