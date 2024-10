Join us on this week’s episode of Good Vibes Only as we sit down with the brilliant Anton Hur—renowned translator, novelist, and literary judge. Discover how he manages to publish as many as seven books a year, the unique challenges of translating literary works, and why he prefers not to communicate with the authors he translates. Anton also shares his thoughts on Han Kang’s Nobel Prize win and reveals the unexpected places where inspiration strikes! Also, don’t miss the chance to hear more about his latest work, Toward Eternity.





이번 주 Good Vibes Only는 세계가 주목하는 K-문학의 주역, 문학번역가/작가 안톤 허와 함께 합니다! 일 년에 일곱 권이나 되는 책을 내는 비결은 무엇인가요? 쉴 때는 영어, 한국어 중 어떤 언어로 책을 읽나요? 번역가에게 매니저가 필요한 이유는? 한강 노벨문학상 수상에 대한 생각? 원더아워스가 모두 물어봤습니다! 신간 'Toward Eternity'도 많관부!