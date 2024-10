Start your week off right with NVee and DJ Hyerim in another exciting episode of I Feel You! Today, they’re spilling stories about everything from their school days and being the coolest aunts to their adorable nieces and nephews, to their favorite cars and city driving! Curious about the three jobs NVee worked to make her dream of coming to Korea a reality? Or want to brush up on some YOLO vibes with a throwback K-pop hit from 24 years ago? Stick around and find out!





DJ혜림, 블랙스완 앤비와 함께하는 월요병 퇴치 I Feel You 에피소드! 두 사람의 학창 시절은 어떤 모습? 조카 바보 앤비가 최근 조카에게 사준 선물은? 아이돌 데뷔 전 앤비가 뛰었던 알바 세 가지? 알파벳 A로 시작하는 앤비의 드림카는? 자우림의 '매직카펫라이드' 들으며 시대를 앞서간 YOLO 바이브도 함께 느껴봐요~