Mike Kim, founder of Korea Legacy Committee, brought super good vibes for this week's Good Vibes Only! Mike shared the activities of the nonprofit organization dedicated to combating the national poverty faced by the senior citizens of Korea, their upcoming black-tie gala event. If you've always been interested in volunteering but didn't know where to begin, tune in!





오늘 2부 방송은 노인빈곤 문제에 대한 인식을 개선하고 기금 마련을 통해 노인빈곤 문제 퇴치에 힘쓰는 청년단체 “코리아 레거시 커미티”의 설립자 마이크 킴이 함께 했습니다! 코리아 레거시 커미티의 다양한 활동과 이번주 금요일 갈라 행사에 대해 들어봤습니다! 평소 봉사활동이나 기부에 대해 관심이 있었다면 채널 고정! 마이크의 선한 바이브와 KLC에 대한 애정과 열정을 느끼고 싶은 분들도 많관부~