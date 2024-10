In this week's episode of 'Good Vibes Only,' we're doubling up on the positive energy with two special guests: singer Kim Younggeun and singer-songwriter/producer NIve! Younggeun shares insights into his latest mini-album "Love, Days" and reflects on his journey from friendship to collaboration with NIve, who is now not only a producer but a supportive CEO at Chapter M. Watch Younggeun adapt to his first live English radio appearance, with CEO NIve stepping in as a translator for his artist. If you enjoy this heartwarming interview, don’t forget to check out Younggeun’s music!





오늘 'Good Vibes Only'는 데뷔 7년 만에 두 번째 미니앨범 "사랑한 날들"을 발매한 슈스케2016 우승자, '지리산 소울' 김영근 님, 그리고 동료 뮤지션이자 프로듀서, 소속사 대표인 니브 님과 함께 했어요. 옆자리 대표님의 따뜻한 눈빛 받으며(?) 첫 영어라디오 나들이에 서서히 적응해간 김영근 님, 음악 이야기는 물론 취미생활과 강아지 자랑, 알감자들에 대한 감사인사까지 잊지 않았답니다! 두 배로 훈훈했던 더블 인터뷰, 오늘도 채널 고정~!