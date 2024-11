Get ready for an unforgettable first encounter! This week on I Feel You, our regular NVee meets special DJ Xander—the ultimate non-kkondae idol sbn! From hilarious icebreakers to shared stories of life as “foreigner” K-pop idols, they’re bringing all the laughs. Curious about where Xander picked up his “street” Korean? Wondering what went down on the iconic quiz show Star Golden Bell back in the day? And just what is the secret to his youthful glow? Stay tuned till the end for all the answers and a whole lot of fun!





첫만남은 너무 어려워? 여우같은 보이, 유키스 산더 선배님과 함께라면 문제 없어~! 산전수전 다 겪은 2세대 아이돌에게 무엇이든 물어보세요! 라떼 핫했던 예능부터 그 시절 MBTI인 혈액형 토크, 외국인 멤버의 한국어 정복기까지, 에너지 넘치는 산더, 그리고 한 시간 내내 웃느라 정신 없었던 앤비와 함께 해요~