Join DJ Xander and NVee as they reunite for a fun-filled second session that feels more like a gathering of old friends! Could a U-KISS x BLACKSWAN collabo really come true? Today, Xander steps into the role of NVee's Korean teacher, introducing her to some useful Korean slang from a Stray Kids song. Plus, with the year-end holiday season approaching—though NVee insists, "It’s NOT Christmas yet!"—the duo shares what makes them homesick and their exciting plans for wrapping up the year. Don't miss yet another heartwarming and entertaining chat!





두번째 만남이지만 이미 꽤나 친해진 DJ산더와 앤비! 유닛을 만든다면 유닛명은 블랙키스? 아니면 스완키스? 한국에서 활동하는 외국인 멤버들의 향수병(perfume bottle 아님 주의!)에 대한 따수운 이야기 함께 나누고, 케이팝으로 배우는 한국어 레슨도 다시 시작했답니다! 오늘도 꿀잼각! 산더x앤비, 끝까지 들어줘~!