Looking back on Xander SBN's idol days, NVee watches the music video for U-Kiss' iconic hit Man Man Ha Ni for the very first time during a live studio session on I Feel You. While Xander can’t stop poking fun at his “40-year-old lady hairdo,” we’re all still hooked on the unforgettable “foxy girl” part—15 years later! The song isn’t just catchy; it turns out to be a great way to pick up some useful Korean expressions. Of course, Xander sneaks in a few dad jokes along the way that don’t always translate perfectly, but they’re hilarious nonetheless. Don’t miss another lively chat about K-pop and idol life with Xander and NVee on Wonder Hours!





만만하니의 '그 파트', 여우같은 걸~의 주인공 산더 선배님의 아이돌 시절을 두 눈으로 확인하게 된 앤비의 반응은? 15년 전 자신의 귀여운 모습(?)에 식욕을 잃고 만 산더, 하지만 덕분에 모두가 즐거웠다구요~ 2세대 케이팝 히트송과 산더의 아재개그에 빠져보세요!