DJ Xander welcomes Jay Chang, the wonder boy from LaSalle Avenue, to this week’s Good Vibes Only on a snowy afternoon in Seoul. Jay takes us behind the scenes of his latest mini album, sharing the creative process behind its four tracks. He also opens up about juggling life in two different bands while pursuing his solo career. Curious about the song he’s currently hooked on? Or his advice for aspiring musicians? How about his plans for the year-end and 2025? Don’t miss a moment—tune in till the very end!







첫눈이 펑펑 쏟아진 수요일 낮, 원더아워스 스튜디오를 찾아온 굿바이브 손님은 바로 제이창! 미니앨범에 실린 노래에 대한 TMI 하나하나 빠짐없이 알고 싶으시다구요? 강아지vs고양이, 그룹 활동과 솔로 활동의 매력, 콜라보하고 싶은 가수, 최근 빠져있는 노래, 2025년 계획, 팬들에게 보내는 메시지까지, 탈탈 털어놓고 간 제이창, 산더 형(삼촌 아님)은 크게 감동했다~! 오늘도 끝까지 채널 고정~