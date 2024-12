Join DJ Xander and NVee on I Feel You to chase away your Monday blues! They kick things off by sharing stories about uncomfortable stage outfits, the challenges of dancing in heels, and the perils of performing on slippery, wet stage floors. Then the conversation takes an exciting twist as they dive into the world of Norazo—the eccentric K-pop/rock duo celebrated for their outlandish music and unforgettable fashion. Curious how "sweet potato" and "cider" can spice up your Korean conversations? You might be surprised to learn these quirky terms have meanings that are complete opposites!





월요병 퇴치에 특효인 DJ산더와 앤비의 즐거운 수다 타임이 돌아왔어요~ 노라조의 뮤직비디오를 처음 보고 큰 감동(?)을 받은 앤비! 하고 싶은 말이 정말 많지만 한국어가 미숙해서 매일매일 고구마만 먹었던 외국인 멤버들에게 사이다를 바칩니다~! 오늘도 끝까지 채널 고정!