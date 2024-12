Join DJ Xander and NVee for their final I Feel You chat of the year as NVee prepares to head home for the holidays! She shares her tips for staying cozy in the cold weather and shows off her newly decorated phone case with adorable stickers. What hometown foods is she craving the most? What conversations is she excited to have with her little nieces and nephews? The duo also dive into some quirky Korean expressions from a song from Kiha & The Faces. Oh, btw, don’t miss your chance to win the stickers on NVee's phone by leaving a comment and sending your song requests to Wonder Hours!





오늘은 연말을 맞아 고향 방문을 앞둔 앤비가 원더아워스를 방문했어요~ 앤비의 먹킷리스트와 궁극의 폰꾸 아이템, 궁금한가요? 가족들과 맛난 거 많이 먹고 행복한 시간 보낸 다음 건강한 모습으로 돌아올 앤비, 다 같이 기다려 줘~ 참, 산더 얼굴이 들어간^^ 원더아워스 스티커는 청취자 여러분도 참여 선물로 받아보실 수 있으니 오늘도 댓글, 사연, 신청곡 많이 많이 부탁해요!