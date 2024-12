On this week's Good Vibes Only, we’re joined by Joonie and Jackie from ICHILLIN’—two LA girls ready to share their journey, music, and more! Find out how these childhood friends reunited in Seoul as trainees and what bloody dream brought them to the same agency. Curious about their favorite wintertime foods? Wondering how they spend their days off or what they might’ve been if they hadn’t become K-pop idols? And do the LA girls really have plans for a unit project? Get all the answers—and plenty of fun stories—by tuning in till the very end!





이번주 Good Vibes Only 초대손님은 걸그룹 아이칠린의 멤버, 주니와 재키입니다! LA에서 초등학교 동창이었던 두 사람이 같은 회사에서 케이팝 아이돌로 데뷔하게 된 배경에 주니가 꾼 길몽(?)이 있었다구요? 아이돌이 되지 않았다면 탐정이 되고 싶었던 멤버는 누구? 미주 투어 소감부터 최근 앨범 활동기, 두 사람이 제일 좋아하는 수록곡과 커밍쑨(?)이라는 유닛 활동 계획(?)까지~ 재밌게 들어주세요!