On this week's Good Vibes Only, we're joined by members Zayyan and Sing of the global boy group XODIAC! They're already acquaintances of Xander, so their vibes already match :) Want to know what hobbies they have and what concept they'd like to try next? Tune in to find out!





이번주 Good Vibes Only 초대손님은 글로벌 보이그룹 소디엑의 자얀, 씽과 함께합니다! 산더와 이미 친분이 있는 멤버들이라 토크가 찰떡궁합! 평소 어떤 취미를 가지고 있는지, 앞으로 꼭 해보고 싶은 컨셉이 있는지 궁금하다면? 끝까지 시청해 주세요~!