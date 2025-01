Kick off 2025 with singer-songwriter Jiselle on the first Good Vibes Only episode of the year! From her journey as a master of marketing turned musician to her creative process with her producer/brother who doesn't allow crying, Jiselle gives us an inside look at her world. She also spills her beauty secrets, shares hidden gem tracks, and reveals which K-pop idol is at the top of her collaboration wishlist. If you love her vibe, don't forget to check out her vlogs!





2025년 첫 Good Vibes Only의 주인공은 싱어송라이터이자 산디의 찐친인 지셀 님입니다! 슈퍼 'T' 친오빠 프로듀서와 작업하기의 어려움? 마케팅 석사는 나 자신을 어떻게 마케팅할까? 2025년 계획, 뷰티 꿀팁, 콜라보하고 싶은 남돌까지~ 2025년에도 열일할 계획인 지셀님과 산디의 즐거운 수다타임, 함께 해요~