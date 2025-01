Our weekly segment I Feel You is back! The maknae of Blackswan, Sriya, fills in for NVee this week, as NVee recovers from her trip back to Seoul. Xander and Sriya chat about the best parts and hardest parts of being a k-pop idol, 2025 goals, and also try to learn some useful Hindi phrases. They also bond over the fact that they are both juggling several languages at once, and forgetting simple phrases like 'I'm sorry!'





블랙스완의 휴가가 끝나고 돌아온 I Feel You 코너는 오늘 아침 한국에 도착해 시차적응 중일 앤비를 대신해 막내 스리야와 함께합니다! 첫만남에 이렇게 친해지다니? 자기소개로 시작해 2025년의 목표와 일상에서 유용하게 쓸 수 있는 간단한 힌디어 표현들을 배워 봤는데요(치킨 탄두리 아님), '미안해'가 잠깐 생각나지 않았지만 스리야처럼 n개 국어로 살아가는 고충을 아는 산더! 둘의 케미가 궁금하다면 끝까지 시청해 주세요!