Look who's back with the coolest pair of glasses! Tune in as DJ Xander and NVee discusses traditional Lunar New Year holiday foods, yummy winter snacks, and just food in general:) NVee says she already knew how to make this famous Korean winter snack way before she came to Korea to become a K-pop star! Coincidentally, the expression we learned from our mini Korean lesson today has also something to do with food, or what is caused by it. Remember we're not "just saying it" when we say we love NVee and Xander duo, right?





DJ산더도 부러워하는 멋진 안경을 쓰고 나타난 앤비! 소란의 '살 빼지 마요'로 한국어를 배우기로 한 날이라 그런지 계속 먹는 이야기만 하게 돼~ 한국 명절 음식, 어디까지 먹어봤나요? 멤버들과 떡국 만드는 영상에서는 어딘가 어설펐지만, 사실 한국에 오기 전부터 유명한 한국의 겨울 간식을 직접 만들어 먹었다는데? 월요병 싹 날려주는 산더-앤비 콤비의 즐거운 수다, 오늘도 함께 해요~