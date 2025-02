Culture reporter Yim Seung-hye of the Korean Joongang Daily is back this month to help Xander and our listeners navigate through Korea as we celebrate Jeongwol Daeboreum (the first full moon of the Lunar New Year) and Valentine's Day this week! If you're curious why Seung-hye gifted Xander with a bag of shelled walnuts, and how you could participate in a mass blind date organized by local governments, tune in!





코리아중앙데일리 문화부 임승혜 기자님과 함께하는 이달의 바이브 체크! 정월대보름을 맞아 달집 태우기와 부럼깨기에 대해 알아보고 싶거나, 금요일로 다가온 발렌타인데이에 뭘할지 모르겠다면 끝까지 봐 주세요! 이번 발렌타인데이에는 커플이든 싱글이든 행복하게 보내자고요 :)