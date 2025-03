Today, the full MCMU siblings join us for their first official Vinyl Vibes session, where they share their favorite old K-pop songs with Wonder Hours listeners. But it turns out they have much more to reveal! What starts as a simple listener question about Taylor’s ideal type quickly spirals into a lively discussion about the siblings' dream partners, ideal dates, love languages, and even past relationships (or relationship). All this, with their mom watching from the comment section! Watch as Taylor and Saree spill personal(?) details about each other—while being overprotective as always.





완전체로 등장한 매킨토시 남매! 따끈따끈한 신곡과 함께 두 사람이 좋아하는 올드 케이팝도 준비해왔답니다. 그런데 어쩌다 보니 연애토크가 되어버린 오늘의 Vinyl Vibe~ 짖궂은 청취자들과 DJ산더의 질문에 성실하게(?) 답변해 준 두 분 감사합니다. 그런데 엄마가 보고 계셔! 앞으로도 정기적으로 찾아올 '맥뮤' 남매의 올드 케이팝 소개 타임, 많관부~