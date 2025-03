We’re joined today by reporter Yim Seung-hye from the Korea JoongAng Daily for our monthly dose of trendy vibes! The weather here in Seoul is still a bit too chilly for late March, but we’re more than ready for spring to arrive. Before it’s too late, let Seung-hye fill us in on the best ways to enjoy the stunning royal palaces in downtown Seoul and the spring flower festivals taking place across the country. She’s also sharing some fashion tips for this tricky in-between season. Stay tuned until the end and imagine yourself strolling through palace grounds on a fragrant spring night or driving along rivers lined with miles of cherry blossoms!





DJ 혜림의 찐친, 코리아중앙데일리 임승혜 기자와 함께 하는 월간 힙 바이브 충전 시간~! 오늘은 오다 만 봄을 기다리는 마음으로 서울 시내 고궁 야간개장과 전국 꽃축제 정보를 총정리해드립니다. 공주가 된 기분으로 고궁을 거닐고, 첨단 미디어 아트도 함께 즐겨보자구요~ 옷 입기 까다로운 계절에 유용한 꿀팁은 보너스!