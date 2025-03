The Hyerim-NVee duo is back! This week on I Feel You, NVee of BLACKSWAN joins us with an exciting month ahead. Without giving too much away—Luminas in Hainan, China, get ready! In our mini Korean lesson, we explore the word dream as DJ Hyerim and NVee share their scariest nightmares, dreams they never wanted to wake up from, and the colors and languages that appear in their dreams. Stay tuned until the end for all the details on how you can meet BLACKSWAN in the U.S.!





이번 주 I Feel You는 원더아워스 패밀리, 바쁜 4월을 앞둔 블랙스완 앤비와 함께 했습니다. 언제나처럼 최신 케이팝 가사로 한국어를 배우다가 각종 꿈 이야기에 흠뻑 빠져버린 두 사람! DJ혜림과 앤비의 가장 두려운 악몽과 꿈이어서 아쉬웠던 행복한 꿈은? 케이팝 아이돌 3년 차에 한국어로 꿈까지 꿔버린 앤비, 한국어 마스터의 꿈도 금방이라구요~ 유튜브라이브에서 댓글 달아준 미국 루미나들, 블랙스완이 곧 미국투어로 찾아간다니까 곧 만나요! 중국 루미나들도 조금만 기다려~