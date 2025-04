On this week's I Feel You, NVee of Blackswan joins DJ Hyerim, as always, to discuss the ups and downs of idol life—or just life itself. Their conversation covers everything from Hanbok photo shoots to middle school crushes, as well as NVee's favorite K-pop idol acts before she entered the industry. They also learn a few useful Korean expressions from ILLIT's latest release, including one of the most challenging adjectives to translate. Oh, and for those who missed the live show, we've added screenshots of our very special surprise guest to the thumbnail!





월요일의 즐거운 수다 메이트, 블랙스완 앤비와 함께 한 I Feel You~ 한복 돌사진 촬영부터 중학교 때 DJ혜림을 짝사랑하던 남학생, 아이돌 지망생 앤비가 좋아했던 케이팝 스타까지, 어디로 튈지 모르는 대화 주제! 블랙스완이 귀엽고 깜찍한 컨셉으로 컴백한다면? 티저도 살짝 보여드려요~ 그 와중에 스튜디오에 난입(?)한 깜짝 게스트까지? 오늘도 끝까지 채널 고정~