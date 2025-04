Join DJ Hyerim and NVee for another round of fun and candid chat about K-pop idol life and more on this week’s I Feel You! Once again, they showed up in almost-matching outfits—NVee rocking major Matrix vibes in a long leather jacket. Tune in as NVee shares her in-ear crisis on stage at last year’s Water Bomb Dubai, plus a mini fashion spoiler for this year’s Water Bomb in China, where BLACKSWAN is set to perform. And what’s the one good thing about having long hair on stage? Watch Hyerim and NVee bond over the magical powers of “hairography”—a true K-pop idol moment! 바쁜 해외 일정을 앞두고 원더아워스 스튜디오를 찾아준 블랙스완 앤비와 오늘도 I Feel You 수다 함께 했어요~ 무대에서 라이브 하는 중에 인이어가 고장나면 어떻게 해야 해? 긴 머리도 안무의 일부다? 공항패션의 핵심은 '꾸안꾸'? 앤비의 머스트해브 비행 아이템은? 2세대와 5세대가 함께 하는 세대공감 아이돌 토크, 그리고 케이팝으로 한국어 표현 배우기까지, 오늘도 끝까지 함께 해요~!