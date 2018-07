L’UE applique des mesures conservatoires sur ses importations d’acier

ⓒ KBS News





La justice sud-coréenne a reconnu aujourd’hui la responsabilité de l’Etat dans l’opération de sauvetage ratée qui avait causé d’énormes pertes humaines suite au naufrage du ferry Sewol. Dans son verdict, elle lui a ordonné d’indemniser les plaignants des familles de victimes. Pour rappel, le 16 avril 2014, le ferry de 6 825 tonnes, qui était parti la veille du port d’Incheon en direction de l’île de Jeju, avait coulé au large de l’île de Jindo dans le sud-ouest de la péninsule. A bord du navire se trouvaient 476 personnes, dont 324 élèves et 14 professeurs du lycée Danwon de la ville d’Ansan, en voyage scolaire. Au total, cette tragédie a fait 304 morts ou portés disparus, y compris 261 victimes de cet établissement. Entretemps, l’exécutif a proposé le versement d’indemnités aux familles de victimes. Mais une partie d’entre elles l’ont refusé, préférant avant tout déterminer la responsabilité de l’Etat sur le plan juridique. Ainsi, 354 membres des familles de 118 victimes ont porté plainte à son encontre, aussi bien que contre la compagnie maritime Chonghaejin Marine Co., propriétaire du Sewol, en septembre 2015. Et la Justice leur a donné gain de cause.





Le tribunal du district central de Séoul a ordonné le paiement de dommages-intérêts, étant donné que ce désastre maritime le plus meurtrier résulte de fautes graves des deux protagonistes. D’une part, il a reproché à Chonghaejin d’avoir surchargé le Sewol de cargaisons et d’avoir mal attaché les véhicules et chargements à bord, et à l’équipage d’avoir quitté le navire après avoir ordonné aux passagers d’attendre à l’intérieur. D’autre part, le tribunal a déploré que le chef du bateau de sauvetage de la police maritime n’ait pas pris les mesures nécessaires pour évacuer le ferry à temps. Selon elle, l’Etat n’a pas rempli son devoir de protéger la vie et la sécurité de ses citoyens.





La Cour a accordé à titre d’indemnités 200 millions de wons, soit 150 000 euros, pour chaque passager décédé, et 40 millions de wons, l’équivalent de 30 000 euros, aux parents des victimes, ainsi qu’une somme moins importante aux frères et sœurs et aux grands-parents. La Justice a défini ces montants en prenant en compte, par souci d’équité, ceux que les autres familles de victimes avaient accepté de recevoir sans engager de procédure civile, ainsi que le versement des fonds collectés auprès des citoyens. L’Etat avait payé une indemnité de 320 000 euros en moyenne pour chaque perte humaine parmi les élèves et professeurs du lycée Danwon. Et il avait fixé le montant pour les autres victimes en fonction de l’âge et du métier. Le verdict d’aujourd’hui revêt une grande signification en ce qu’il s’agit de la première décision judiciaire qui confirme la responsabilité de l’Etat dans le drame du ferry Sewol, quatre ans après l’accident.