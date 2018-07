Adam, jeune étudiant ingénieur en échange

Arrivée en Corée du Sud pour une année d’échange universitaire à l’université Chung-ang à Séoul, Adam nous a accordé un entretien avant son retour en France.





ⓒ Prise par Amélie Brissaud





Alors qu’il ne connaissait rien au pays du Matin clair, cette année d’échange a été une véritable révélation pour notre jeune invité. Il a découvert un pays hyperconnecté, vif, qui sait allier tradition et modernité et qui sait aussi prendre le temps de se relaxer. Son souhait est désormais de revenir le plus vite possible.