Le festival du poisson d’eau douce de Bonghwa

On continue notre route des festivals de l’été. Cette semaine, nous nous rendons à Bonghwa, dans la province de Gyeongsang du Nord, pour participer au festival Euneo, le « poisson parfumé », qui célèbre les poissons d’eau douce.





Bonghwa est situé à l’est du pays. Le district est encerclé par les monts Taebaek et Sobaek, le premier culminant à plus de 1 500 m d'altitude. Et au milieu coule une rivière… comme dit le film.





ⓒ KBS News





Il faut savoir que les poissons d'eau douce sont en pleine croissance durant la fin du printemps et le début de l'été. Chaque année en cette période, le festival Euneo permet aux vacanciers de pêcher à la main ou de se baigner dans une eau saine.





Les festivaliers sont invités à admirer les différentes espèces de poissons, dont certaines sont rares, et surtout, le plus important pour un festival de poisson, ils peuvent également pêcher !





ⓒ YONHAP News