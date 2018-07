L'île de Yeouido

Cette semaine, nous restons tout près des studios de la KBS, puisqu’il sera question de l'île sur laquelle ils se trouvent. La plus grosse île de Séoul sur le fleuve Han est aussi un haut-lieu de l'histoire de la ville, et aujourd'hui, un pôle majeur de cette mégapole mondialement reconnue.





ⓒ Getty Images Bank





Aujourd’hui hérissée de gratte-ciels, cela n'a pas toujours été le cas puisque pendant une grande partie du 20e siècle, cette île accueillait l'aéroport de Séoul avant que celui-ci ne déménage à Gimpo.





Centre politique, économique et commercial avec la présence de l'Assemblée nationale, de la Bourse de Séoul et d’un grand centre commercial, Yeouido est aussi un espace récréatif le week-end avec son vaste parc intérieur et les berges du fleuve que longent des pistes cyclables.





ⓒ KBS





Un espace d'ailleurs bien relié avec les rives nord et sud grâce à ses trois ponts et les différents moyens de circulation qui l'irrigue. Une escale incontournable, donc, pour ceux qui ont la possibilité de rester plusieurs jours dans la capitale.





ⓒ Getty Images Bank