Pékin et Moscou freinent les sanctions onusiennes contre Pyongyang

Pékin et Moscou s’opposent à la proposition de Washington d’interdire totalement les exportations de pétrole raffiné vers la Corée du Nord pour le reste de cette année. Les Etats-Unis avaient formulé une telle demande à la Commission placée sous l’autorité du Conseil de sécurité de l’Onu et chargée d’appliquer les sanctions contre le régime de Kim Jong-un. Selon eux, Pyongyang s’en serait procuré illicitement, par transbordement, et cela à 89 reprises en mobilisant plus de 20 cargos jusqu’au mois de mai dernier. Ainsi, il aurait violé la sanction onusienne 2397 adoptée en décembre 2017. Selon cette dernière, tout les Etats doivent empêcher la fourniture, la vente ou le transfert au royaume ermite de produits pétroliers raffinés au-delà d’une quantité maximale annuelle de 500 000 barils à compter du 1er janvier 2018.





D’après Washington, si lesdits navires nord-coréens avaient embarqué la cargaison interdite seulement à un tiers de leur capacité, cela aurait dépassé le plafond fixé par les Nations unies. Et s’ils l’avaient fait jusqu’à 90 % de leur capacité, cela aurait atteint 1 367 628 barils, soit presque le triple du seuil autorisé. Dans leur rapport, les Etats-Unis soulignent que la Corée du Nord aurait déjà acquis au moins 759 793 barils de pétrole raffiné. Ainsi, ils demandent au Conseil de sécurité d’interdire toute vente de produits concernés à Pyongyang pour le reste de cette année.





Face à l’exigence américaine, le représentant chinois à New York a demandé des informations supplémentaires. Il a prétendu qu’il faudrait plus d’éléments afin que les pays membres puissent juger le bien-fondé de cette nouvelle mesure coercitive contre Pyongyang. Et le représentant russe lui a emboîté le pas. En réalité, Pékin et Moscou auraient ainsi voulu empêcher le pays de l’Oncle Sam de mettre en œuvre cette interdiction. D’autant plus que les deux pays n’ont cessé de souligner la nécessité d’alléger les sanctions de la communauté internationale contre la Corée du Nord depuis le sommet nord-coréano-américain.





En juin dernier, ils ont voulu faire adopter un communiqué de presse en ce sens au nom du Conseil de sécurité. Le 13 juin, l’ambassadeur russe aux Nations unies Vassili Nebenzia a déclaré qu’il serait temps de lever ou alléger les sanctions contre la Corée du Nord. Et le 29 juin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a fait valoir qu’il faudrait privilégier l’ambiance propice au dialogue diplomatique et les efforts pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne au lieu de faire des sanctions contre Pyongyang une fin en soi. Pékin et Moscou n’ont pas pu faire adopter un tel communiqué de presse en raison d’une vive opposition de Washington. Les deux camps devraient continuer à poursuivre leur bras de fer. Cela risque de desserrer les mailles du filet des sanctions imposées par la communauté internationale contre Pyongyang.