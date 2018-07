Transport illicite de charbon nord-coréen : Séoul évoque des sanctions

ⓒ KBS News





L’entrée déguisée de deux cargos transportant du charbon nord-coréen au sud de la péninsule a suscité une grande polémique. Séoul a fini par évoquer la possibilité de punir les responsables impliqués dans cette affaire. C’est ce qu’a déclaré le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères lors du dernier briefing régulier hier. Il a souligné que l’enquête en la matière était en cours, et que les autorités procéderaient à une punition le cas échéant. Selon lui, l’exécutif maintiendra fermement le dispositif de sanctions onusiennes à l’encontre de la Corée du Nord jusqu’à ce qu’il soit convaincu de sa dénucléarisation complète. Par ailleurs, le ministère a fait valoir que deux navires en question n’avaient pas pu être retenus faute d’éléments tangibles assez solides, contrairement à trois autres cargos capturés sur la base des mêmes soupçons.





Des doutes à l’encontre de deux navires ont été suscités par le groupe d’experts chargé de surveiller l’application des sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l’Onu. La résolution onusienne adoptée en 2017 vise à interdire les revenus tirés des exportations nord-coréennes, notamment dans les secteurs du charbon. Dans un récent rapport, ces experts ont précisé que les deux cargos, chargés de charbon nord-coréen transbordé au port de Kholmsk en Russie, étaient arrivés à Incheon le 2 octobre et à Pohang le 11 octobre. Il s’agit de Sky Angel et de Rich Gloria, battant pavillon respectivement du Panama et de la Sierra Leone. Ils auraient déchargé au Sud environ 9 000 tonnes de charbon du Nord.





La Voix de l’Amérique (VOA) a rapporté que les deux navires incriminés auraient fait escale en Corée du Sud à plusieurs reprises. Selon la radio américaine, les signaux émis par le système d’identification automatique (SIA) de Rich Glory auraient été captés au port de Busan le 4 juillet dernier, et le navire serait actuellement en navigation dans les eaux japonaises. La VOA a fait savoir qu’il était entré dans des ports sud-coréens au moins 16 fois au cours des neuf derniers mois, mais que les autorités locales n’auraient rien fait pour l’empêcher. Elle a ajouté que les deux cargos sont exploités en réalité par des entreprises chinoises. Washington a également réagi à ce sujet. Le porte-parole du département d’Etat américain a affirmé, dans une interview avec la VOA, que son gouvernement n’hésiterait pas à prendre ses propres actions contre toute entité qui continue à soutenir le régime de Kim Jong-un en violant les sanctions onusiennes.