PLC : Kim Byung-joon a été nommé à la tête du comité d’urgence de l’innovation

Kim Byung-joon, professeur honoraire de l'université Kookmin, a été désigné comme président du comité d'urgence de l'innovation du Parti Liberté Corée (PLC). L'ancien conseiller de l'ex-président de la République Roh Moo-hyun a désormais la lourde charge de redresser un parti ébranlé par sa défaite cuisante aux élections locales de juin ainsi que par la chute continue de sa cote de popularité. L'arrivée de l'ex-membre d'un gouvernement de gauche à la tête du parti conservateur en a surpris plus d'un. Dans son discours d'acceptation, Kim a affirmé qu'il chercherait à réformer le plus possible sa formation. Il s’est engagé à en finir avec le fractionnisme et le suivisme partisan et à placer le débat sur les politiques et les valeurs au centre de la vie politique.





Le PLC avait essuyé une défaite sans précédent lors des élections locales et des législatives partielles du 13 juin. Son président, Hong Joon-pyo, avait démissionné pour assumer sa responsabilité. Depuis, durant un mois, cette formation a dû faire face à des désaccords et à des conflits internes, avant de tendre la main à Kim Byung-joon.





Cet homme de 64 ans a été l'un des plus proches de l'ancien chef de l’Etat Roh Moo-hyun. En 2004, lorsque ce dernier était au pouvoir, il a été nommé au poste de conseiller présidentiel aux affaires politiques. Durant son mandat, il a tenu les rênes de plusieurs projets d'envergure nationale, dont notamment la création d'une nouvelle capitale administrative et l'élaboration des politiques immobilières. En 2006, il a pris le poste de vice-Premier ministre et ministre de l'Education. Mais il a dû démissionner au bout de 13 jours en raison des soupçons de plagiat concernant la rédaction de sa thèse. Lors de la primaire du parti Minjoo pour la présidentielle de 2012, il a soutenu le candidat Kim Doo-kwan au lieu de Moon Jae-in, le confident du défunt président Roh. Ainsi, il a progressivement pris ses distances à l'égard du cercle des proches de l'ex-locataire de la Cheongwadae.





Depuis, il s'est petit à petit rapproché des camps centristes et conservateurs. Il a donné des conférences devant des députés du parti Saenuri, ancêtre du PLC. Il a été à un moment pressenti pour occuper le poste de chef du comité de crise du parti du Peuple. En novembre 2016, il a été désigné comme Premier ministre par la présidente Park Geun-hye, empêtrée alors dans un immense scandale de corruption. Mais il a dû jeter l'éponge sous la pression de l'opposition.





L'élection de Kim Byung-joon à la tête de la direction intérimaire du PLC s'est déroulée plutôt tranquillement, malgré les bruits entourant son changement de camp. Mais les querelles internes n'en demeurent pas moins fortes au sein de la formation. Il y a un net clivage entre les proches de la présidente destituée Park Geun-hye et ceux de son prédécesseur Lee Myung-bak. Les tensions sont également palpables entre les membres fidèles du parti et ceux qui ont fait défection lors de la destitution de Park, mais qui ont fini par réintégrer la formation. En outre, il reste à dégager un consensus au sein du parti sur le périmètre des pouvoirs du président du comité d’urgence. Pour certains, il faudra réduire au minimum ses pouvoirs et la durée de son mandat, et élire un nouveau leader dans les plus brefs délais. D’autres estiment qu’il devra disposer de tous les pouvoirs nécessaires pour réformer le parti en crise. Ses deux priorités sont en tout cas le renouvellement des têtes et le redressement des valeurs fondamentales du parti.