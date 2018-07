Séoul revoit à la baisse sa prévision de croissance pour 2018

ⓒ KBS News





Le gouvernement a abaissé ses prévisions de croissance pour 2018 et pour 2019, respectivement à 2,9 % et à 2,8 %, soit une baisse de 0,1 point respectivement par rapport aux prévisions précédentes. Il a ainsi reconnu que la conjoncture économique du pays a entamé un mouvement de baisse.





Lors d'une réunion des ministres en charge de l'économie présidée mercredi par le vice-Premier ministre à l’Economie Kim Dong-yeon, l'exécutif a présenté les orientations de sa politique économique pour le second semestre 2018. A cette occasion, il a dévoilé ses nouvelles prévisions de croissance pour cette année et pour l'année prochaine, révisées à la baisse.





Séoul a également abaissé ses prévisions pour d'autres indicateurs économiques. Pour 2018, il a revu à la baisse sa prévision de croissance du PIB réel en la ramenant de 4,8 % à 4 %. Puis, il table désormais sur une hausse de la consommation privée de 2,7 % contre 2,8 % prévu fin décembre 2017. Les prévisions pour les investissements et l'emploi sont encore plus pessimistes. Les investissements en équipement devraient croître de 1,5 % seulement alors qu'on misait sur 3,3 % à la fin de l'an dernier. Les investissements dans la construction devraient même enregistrer un recul de 0,1 % contre une hausse de 0,8 % prévue précédemment. Le nombre moyen mensuel de personnes nouvellement embauchées devrait s'établir à 180 000 au lieu de 320 000. Les indicateurs du commerce extérieur ont toutefois été revus à la hausse. Les exportations devraient augmenter de 5,3 % cette année contre 4 % annoncé auparavant. Pourtant, cela reste encore en dessous des 15,8 % atteints en 2017. Quant aux importations, elles devraient croître de 11,2 % sous l'effet de la hausse des prix du brut, et non plus de 6 % comme prévu en décembre dernier.





L'abaissement par le gouvernement de sa prévision de croissance était en effet attendu par nombre d'observateurs, au vu des signes de détérioration de la conjoncture dans le pays. La dégradation du marché de l'emploi est presque un choc pour beaucoup. Le nombre moyen des nouvelles embauches mensuelles reste aux alentours de 100 000 depuis le début de l'année, contre les 320 000 projetés par le gouvernement. Les exportations se sont accrues de 6,6 % sur un an, mais cette hausse est essentiellement tirée par le secteur des semi-conducteurs. Il en va de même pour les investissements en équipements. Ceux-ci ont augmenté de 4,8 % entre janvier et mai. Pourtant, si on exclut le secteur des semi-conducteurs, ils affichent une baisse de 1,4 %.





Pourtant, l’exécutif a mis du temps avant de reconnaître la réalité. Encore récemment, il a affirmé que la conjoncture économique du pays poursuivait son redressement depuis huit mois, suscitant la polémique auprès des experts. Mais face à des indicateurs qui se dégradent, il a fini par se rendre à l'évidence. Il compte désormais mobiliser tous les moyens à sa disposition pour redresser la croissance et l'emploi de manière tangible.





Cependant, les conditions extérieures et intérieures sont loin d'être favorables. Le climat devrait rester morose pour les investissements dans la construction et dans les équipements, qui ont pourtant grandement contribué à la croissance du pays du Matin clair par le passé. Les facteurs structurels comme la diminution de la population en âge de travailler ou la perte de vitesse de certaines industries phare du pays risquent d'aggraver la situation du marché de l'emploi. La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, la hausse des prix du pétrole ou encore le relèvement des taux d'intérêt américains constituent également des motifs d'inquiétude pour l'économie nationale. Lors de la réunion de mercredi, Kim Dong-yeon a averti que l'économie sud-coréenne risquait de se détériorer encore en 2019, avant d'indiquer que pour parer à une telle situation, le gouvernement augmenterait ses dépenses de plus de 7 % l'année prochaine.