Naufrage du Sewol : la justice a condamné l’Etat à indemniser les victimes

La justice sud-coréenne a condamné l'Etat pour avoir échoué dans sa mission de sauvetage lors du naufrage du ferry Sewol en avril 2014. Quatre ans après la tragédie, elle a finalement reconnu sa responsabilité.





Jeudi, le tribunal du district central de Séoul a donc condamné l'Etat et la compagnie de transport maritime Cheonghaejin, opérateur du Sewol, à verser 200 millions de wons, soit environ 150 000 euros, pour chaque victime, 40 millions de wons à chacun des parents des lycéens ayant péri dans cette tragédie, et une somme allant de 5 à 20 millions aux autres membres de la famille, comme les frères et sœurs ou les grands-parents. Le tribunal a estimé que l'accident avait été provoqué par des erreurs imputables à l'Etat et à la compagnie Cheonghaejin, et que ceux-ci étaient responsables de l'indemnisation des dommages subis par les victimes et leurs familles.





Les juges ont reproché à l'opérateur du ferry d'avoir fait partir le navire dans un état de surcharge avec, en plus, des cargaisons mal arrimées. Ils ont aussi invoqué le fait que les membres de l'équipage s'étaient sauvés en premier du bateau qui coulait, après avoir simplement ordonnés aux passagers d'attendre dans les cabines. La justice a estimé que l'Etat avait également manqué à sa responsabilité de protéger la vie des citoyens, étant donné que les garde-côtes, dépêchés sur les lieux du naufrage, avaient échoué à faire évacuer les passagers à temps. La Cour a précisé avoir pris leur décision en prenant en compte les douleurs endurées par les victimes et la souffrance psychologique incessante subie par leurs proches, mais aussi la nécessité d'éviter que ne se reproduise un tel drame.





Le 16 avril 2014, le navire de 6 825 tonnes qui faisait la liaison entre Incheon et l'île de Jeju avait coulé au large de l'île de Jindo dans le sud-ouest de la Corée du Sud. A son bord se trouvaient 476 voyageurs et membres d'équipage. 172 d'entre eux ont été sauvés le jour de la catastrophe, et 304 ont perdu la vie. Parmi les victimes, 261 étaient des élèves et des professeurs du lycée Danwon à Ansan, dans la province de Gyeonggi, en voyage scolaire. Au moment de l'accident, le capitaine avait quitté le navire avec d'autres membres de l'équipage sans avoir ordonné l'évacuation du ferry, et les secours, arrivés tardivement sur les lieux, n'avaient pas pris les mesures de sauvetage nécessaires rapidement, alourdissant ainsi le bilan.





Un an plus tard, le gouvernement a décidé de verser en moyenne quelques 420 millions de wons d’indemnités et 50 millions de wons de compensations aux lycéens qui ont péri dans le drame. Pour les autres victimes, le montant à verser a été calculé en prenant en compte leur âge et leur profession. Cependant, 355 membres des familles de 118 victimes ont refusé d'accepter ces versements et saisi la justice, en septembre 2015, pour obtenir la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat dans cette catastrophe. Ils ont finalement obtenu gain de cause devant le tribunal qui a ordonné le versement d’indemnités dont la somme totale peut aller jusqu'à 680 millions de wons par famille, soit un montant plus élevé que celui initialement proposé par le gouvernement.