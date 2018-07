Koo Hara a été sélectionnée comme ambassadrice de l’ANFFIS 2018

ⓒ YONHAP News





Koo Hara, une ancienne membre du girls band Kara, a récemment été désignée ambassadrice de l’ANFFIS, l’Animal Film Festival in Suncheonman.





L’événement célèbre cette année sa sixième édition. Et si elle a été sélectionnée, c’est parce qu’elle est d’habitude réputée pour son amour pour les animaux. C’est ce que l’on a constaté en voyant sa vie quotidienne via des émissions de télé-réalité comme « Seoulmate » et « Pet-torialist ».





D’après la ville de Suncheon qui organise cet événement, Koo Hara a fait preuve de sa bonne volonté pour le respect des être vivants, notamment en participant à plusieurs activités bénévoles pour sauver les animaux abandonnés. Cela correspond parfaitement à la vision du festival. A partir du 24 juillet, elle assumera la responsabilité d’ambassadrice de l’événement qui a pour vocation de sensibiliser le public aux valeurs de respect de la vie et de coexistence.





Koo Hara se montre très heureuse de jouer le rôle d’ambassadrice du festival en parlant de ses deux chats Cha-cha et Pico et de son chien, Mango : « Ma famille, Cha-cha, Pico et Mango me consolent et m’apaise énormément. Avec eux, je voudrais rendre un petit service pour réaliser un monde plus heureux »





L’ANFFIS 2018 se déroulera du 17 au 21 août au Centre de culture et d’arts de Suncheon, au cinéma multiplexe CGV, et dans quelques autres endroits de la ville située dans le sud-ouest de la péninsule coréenne.