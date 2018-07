Vers la fin d’un conflit d’une décennie pour les employés de Samsung Electronics atteints de leucémie

ⓒ KBS News





La sortie du tunnel de ce conflit qui remonte à une dizaine d’années semble proche car Samsung Electronics a décidé d’accepter sans condition la proposition du comité d'arbitrage. L’association « Banolim » qui représente les victimes, a également décidé de s’y soumettre.





La proposition acceptée unanimement par les deux parties est la suivante. D’après la dernière proposition du comité d’arbitrage, ce dernier prendra ses décisions finales dans deux mois en tenant compte des avis exprimés par Samsung Electronics et les employés de ses usines ayant contracté le cancer. Le fleuron du premier conglomérat sud-coréen a approuvé samedi dernier officiellement cette proposition destinée à résoudre le problème de l’apparition de cancers dont la leucémie dans les usines de sa branche semi-conducteurs. Cela signifie que le groupe sud-coréen s’est engagé à accepter les propositions de l’arbitrage sans connaître son contenu. Les représentants des victimes ont fait le même choix. Cette décision est d’autant plus étonnante que les deux parties ont toujours choisi de connaître les offres du comité avant d’émettre leur dernier mot.





Le scandale n’est pourtant pas récent. Le procès qui cible Samsung remonte à plus de dix ans. L’élément déclencheur de cette affaire est un décès dû à une leucémie, en mars 2010, de Hwang Yu-mi, jeune employée de 23 ans qui travaillait à l’usine située à Giheung dans la province de Gyeonggi.





Afin de se battre et obtenir justice, l’association « Banolim » a vu le jour en novembre 2007 et a demandé à l’entreprise de faire toute la lumière sur les décès de ses salariés et d’en faire plus pour protéger son personnel. Selon elle, environ 160 salariés de Samsung travaillant dans le domaine des semi-conducteurs et de l’électricité, ont contracté différents types de cancer et une soixantaine d’entre eux en sont décédés. Face à cette ampleur, des voix se sont levées afin de réclamer des excuses et des mesures de la part de Samsung Electronics.





Samsung a continué de réfuter tout lien entre l’apparition de la leucémie chez ses salariés et l’usage de produits chimiques dans ses usines. Selon le groupe, le niveau d’exposition aux produits cancérogènes y était plus faible que la norme internationale. Pourtant, le tribunal et le service sud-coréen de compensation et de protection de la santé des travailleurs ont reconnu cette maladie comme accident du travail. En décembre 2013, le dialogue entre le premier « chaebol » sud-coréen et l’association des victimes est lancé puis le comité d’arbitrage voit le jour en décembre 2014. Même si le premier conglomérat sud-coréen avait promis des dédommagements, le problème, lui, restait toujours en suspens. Enfin, les deux parties ont trouvé le week-end dernier un terrain d’entente mettant fin à ce contentieux qui dure depuis plus d’une décennie.