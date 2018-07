Le gouvernement considère désormais la canicule comme une catastrophe naturelle

ⓒ KBS News





La Corée du Sud prévoit des mesures renforcées afin de faire face à la canicule. Le 22 juillet, le ministère sud-coréen de l'Administration publique et de la Sécurité a officialisé sa position de considérer la canicule comme catastrophe naturelle. C’est un changement qui s’explique par une récente recrudescence des dégâts dus à la canicule à l’échelle nationale. Selon la loi actuelle relative, la très forte chaleur ne figure pas sur la liste des désastres naturels.





La situation est plutôt grave puisque cette année, la canicule a débarqué dans le pays du Matin clair plus tôt que les années précédentes et continue de fait fureur. Entre les 12 et 15 juillet, le pays a recensé 285 nouveaux cas d’une maladie due à la chaleur et deux décès. Le bilan risque de s’alourdir puisque la météo prévoit la poursuite des épisodes de canicule jusqu’à la fin du mois de juillet.





Quelques efforts ont été déployés dans le passé par les autorités sud-coréennes afin de faire face aux vagues de chaleur estivales. Plusieurs propositions ont été déposées à l’Assemblée nationale afin de modifier la loi actuelle qui n’attribue pas le statut de catastrophe naturelle à la canicule. Cependant, le ministère de l'Administration publique et de la Sécurité de l’époque s’étant opposé à cette initiative, elle n’a pu aboutir. Selon le ministère, la canicule est gérée de la même manière que d’autres sinistres et le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires même si la loi ne la désigne pas comme catastrophe naturelle. Il a d’ailleurs mis en avant la difficulté de déterminer les causes des dégâts liés à la forte chaleur ou au grand froid, les conséquences de ces désordres météorologiques sur la santé variant d’un individu à l’autre.





D’importants changements de fond sont attendus. D’abord, des mesures pourront être prises de manière cohérente face aux épisodes de chaleur suffocante conformément au guide des mesures d’urgence et au manuel standard des actions à appliquer sur place, etc. Ensuite, des efforts pourront être déployés de façon efficace, car la disposition définit les rôles précis que chaque ministère doit jouer en cas de catastrophe. Les hommes ou les animaux d’élevage victimes de canicule pourront bénéficier d’indemnisations. Et enfin, l’exécutif pourra élaborer un plan à long terme pour protéger la population de la forte chaleur.