iKON entamera sa tournée mondiale en août

Date : le 18 août 2018

Lieu : gymnase du parc olympique, à Séoul





Le boys band iKON se produira le 18 août au gymnase situé au sein du parc olympique de Séoul. C’est avec ce concert qu’il entamera sa tournée mondiale intitulée « iKON 2018 – Continue Tour ». L’événement se déroulera dans trois villes japonaises et huit villes d’autres pays asiatiques dont Taïwan, la Malaisie, l’Indonésie et la Thaïlande. Et les autres destinations ne sont pas encore fixées.





Ayant débuté en 2015, iKON a mis au monde son deuxième opus officiel début 2018. Et son titre-phare, « Love Scenario