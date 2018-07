VoleR Creative, la réalité virtuelle (VR) autrement

ⓒ VOLER CREATIVE

Aujourd’hui, le prix des équipements de la VR est un problème pour sa généralisation, même si la plus grande pierre d’achoppement qui empêche de rendre cet équipement populaire auprès du grand public est le manque d’espace. Car l’idéal pour en faire l’expérience est un grand espace. Donc pour le moment, beaucoup de gens hésitent à en profiter chez eux. C’est aussi pour cette raison que le marché de la VR se développe surtout dans les parcs à thème et les cafés VR.





Mais avec l’arrivée de nombreux fabricants d’équipement de la VR, les contenus devraient aussi augmenter et agrandir le marché. Parce que les consommateurs, en général, ne s’intéressent par aux équipements en eux même mais en leurs possibilités. Plus il y aura de fabricants, plus les contenus seront importants. Ce qu’a compris le PDG de VoleR Creative.





