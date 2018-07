Arrivée imminente des services mobiles 5G en Corée du Sud

ⓒ YONHAP News

Pour comprendre un peu ce qu’est la 5G et ce qu’elle va apporter au monde, le Forum économique mondial a défini la quatrième révolution industrielle comme la fusion des mondes physique, numérique et biologique. Cela signifie que les technologies de l’information et des communications, combinées aux nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle vont s’étendre à toutes les domaines et industries.

Mais pour que la quatrième révolution industrielle puisse s’implanter, il lui faut un réseau ultra-rapide capable de transmettre en temps réel de données massives en un clin d’œil, quelle que soit la distance. Ce que peut offrir la technologie 5G.

Ici en Corée du Sud, les trois sociétés de télécommunications vont lancer simultanément des services mobiles de cinquième génération ou 5G en mars 2018 pour la première fois dans le monde. Le 17 juillet, ces trois opérateurs mobiles et le ministère des Sciences et des Télécommunications se sont en effet mis d’accord pour commercialiser ces services l’année prochaine.

Ce faisant, le pays du Matin clair va devenir le premier pays au monde à commercialiser des services 5G et à prendre la tête du développement mondial. Toutefois cette mise en service pourrait être préjudiciable aux équipementiers sud-coréens, du fait que sur le marché de la 5G, aucun acteur local n’est capable de rivaliser avec les chinois Huawei, finlandais Nokia ou encore suédois Ericsson.