Les anchois de la mer du Sud (I)

Dans la cuisine du pays du Matin clair, il y a un ingrédient qui est utilisé de manière variée pour préparer divers plats : les anchois, appelés « myeolchi » en coréen. Par exemple, on les infuse dans de l’eau bouillante pour préparer des plats liquides, ou on les fait sauter en les assaisonnant de manière sucrée pour en faire un plat d’accompagnement sec.

Cette semaine et la semaine prochaine, « Saveur du terroir » vous invite à découvrir différents menus de myeolchi.





Notre première destination cette semaine est le port Mijohang, situé dans la ville maritime de Namhae, dans la province de Gyeongsang du Sud au sud-est du pays. Entre mai et juin, c’est la saison des « daemyeol », les myeolchi de grande taille de plus de 10 cm. Ainsi les pêcheurs pressent le pas dès le petit matin afin d’y attraper les petites créatures argentées. Arrivés au port, ils commencent à les enlever du filet. Ce travail appelé « myeolchi teori » est un tableau magnifique à ne pas manquer sur place.

Les myeolchi de la saison de pondaison sont particulièrement gras, donc délicieux. Pour les apprécier, les pêcheurs les grillent sur le feu de braise en les salant avec du gros sel. Accompagnés de soju, l’alcool traditionnel à base de riz, les myeolchi leur permettaient de se débarrasser du stress et de reprendre des forces.





Lorsque les daemyeol sont abondants, on les attrape en masse pour préparer le jus de poisson saumuré « myeolchiaekjeot ». On fait saler les anchois avec du sel séché au soleil de haute qualité « cheonilyeom », puis les fait fermenter pendant un à trois ans dans une jarre. Ils deviennent du jus bien salé que l’on utilise comme condiment dans divers plats. Avec le reste des anchois fermentés, on prépare la sauce « myeoljang ». Dans une grande casserole, on les fait cuire en y ajoutant simplement de l’eau et du sel. Ensuite on les fait passer dans une couche d’aiguilles de pin pour obtenir le liquide bien salé utilisé à la place de la sauce soja dans cette région. Selon les habitants, les aiguilles de pin contribueraient à rendre l’odeur et la saveur de la sauce plus appétissantes.





Voici quelques plats que les habitants nous présentent pour nous faire découvrir leur myeolchi. Tout d’abord, le « sigeumchi saengmyeolchiguk » : on fait cuire les épinards blanchis et les anchois crus en les assaisonnant avec de la pâte de soja fermenté « doenjang », des piments rouges et du myeolchiaekjeot. Cela devient un plat dont le mariage nutritif et gustatif entre l’ingrédient de la terre et de la mer est parfait. Il y a aussi le « meowi myeochiboggeum » : on fait sauter les tiges de pas d’âne et les petits anchois séchés en y ajoutant de l’ail écrasé. L’assaisonnement se fait simplement avec du myeolchiaekjeot. Ce plat d’accompagnement du riz cuit à la vapeur est apprécié aussi bien par les adultes que par les enfants. On peut également préparer une sauce que l’on ajoute dans l’enroulée de riz cuit à la vapeur « ssambap ». On mélange les tiges d’ail coupées en petits morceaux avec la saumure d’anchois. L’assaisonnement se fait avec le piment rouge en poudre, le jus de prunes bien dense et le sirop « mulyeot ». Dans une feuille de salade, on dépose une cuillerée de riz cuit à la vapeur et un peu de cette sauce d’anchois que l’on enroule. Il s’agit d’un délice local qui redonne l’appétit. Quant au « baeksuk », le poulet entier cuit avec divers ingrédients médicinaux dont l’ail, le « hwanggi », les jujubes, les ginkgo et le ginseng, une des spécialités de la cuisine coréenne, il prend toute son originalité dans cette région méridionale. On trempe la chair du poulet dans la sauce myeoljang qui apporte un peu de goût salé.





Notre voyage à la découverte des myeolchi se poursuit la semaine prochaine.