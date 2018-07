ⓒ KBS News





La Corée du Sud continue à suffoquer. Conséquence : record renouvelé tous les jours au niveau de la consommation d’électricité du pays. Selon le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie, hier à 17h, la consommation d’électricité du pays a atteint les 90,7 millions kW, dépassant ainsi son précédent record de 88,24 millions de kW, enregistré le 6 février de cette année. Quant aux réserves, elles ont chuté à 7,6 millions de kW avec un taux à 8,4 %. C’est la première fois que ce chiffre tombe sous les 10 %. Des réserves de moins de 5 millions kW font déclencher l’alerte à la fourniture d’électricité.

Heureusement, le pays n’est pas encore à ce stade-là. Mais le ministère avait prévu une demande maximale de 88,3 millions de kW et un ratio de réserve de plus de 11 %. Des pronostics rassurants mais erronés qui ont conduit aujourd’hui l’exécutif à examiner le lancement d’un système qui s’appelle « la réponse à la demande ». Selon ce système, le gouvernement offre des compensations financières aux entreprises qui réduisent leur consommation d’électricité lorsque la consommation nationale atteint un pic. Comme ce fut le cas lorsqu’il l’avait décrétée à deux reprises l’été 2017. Cette année, il prendra sa décision en prenant en considération la capacité d’offre, les jours travaillés des entreprises et les périodes les plus fréquentes des vacances des salariés.

Face à l’envol de la demande en électricité, la polémique sur la sortie du nucléaire refait surface. Actuellement, 17 réacteurs parmi les 24 au total fonctionnent dans le pays du Matin clair. L’opérateur nucléaire coréen (KHNP) a reporté le projet de réparation de certains réacteurs, tout en avançant la remise en marche des deux autres en réparation, pour qu’un nombre maximal de réacteurs restent en marche durant le pic de la consommation électrique. Ce qui souligne le manque de cohérence de la politique du gouvernement qui a recours à l’énergie atomique malgré sa position contre le nucléaire. De son côté, l’exécutif ne voit aucun inconvénient dans l’usage maximum des réacteurs nucléaires existants jusqu’à leur disparition progressive. En 2017, l’énergie nucléaire représentait 17 % des capacités d’offre et 30 % de la production d’électricité du pays.