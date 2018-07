« La Chambre de l’autre » de Choi In-ho

ⓒ Getty Images Bank









Extrait de l'émission :





* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

La littérature est le miroir du paysage social. Les membres de la société sud-coréenne des années 1970 ont connu l’exclusion de multiples façons : la dictature les a privés de la liberté et l’industrialisation trop rapide du pays a fait naître le matérialisme, qui a accordé plus d’importance au capital et aux biens qu’à la dignité humaine. La nouvelle fournit une vision cinglante et lucide de la réalité dans laquelle l’homme est réduit à un objet. Elle montre que nos gens d’aujourd’hui qui ne sont pas respectés en tant qu’êtres humains sont pareils aux objets étranges dans la chambre de quelqu'un d'autre.





_____





« Qui est là ? » Il cria prudemment. Il sentit une paire d'yeux entre les murs. Il se laissa tomber sur le canapé, puis commença à lancer un regard furieux sur tous les meubles qui se présentaient à sa vue.





Il continua à remuer obstinément la cuillère. Soudain, il réalisa que la cuillère à long manche dans sa main n'était pas une cuillère ordinaire. Aussitôt, celle-ci semblait effacer la rouille de sa conscience et bondir comme un poisson aux écailles scintillantes qui montait vers la surface en dehors de sa vue. Il ouvrit grand les yeux, déterminé à regarder attentivement tous les objets dans la pièce. Alors, chaque objet dont il prit conscience se mit à trembler et à s’animer.





“누구요?”

그는 조심스럽게 소리를 지른다.

벽사이의 눈을 의식한다.

그는 사납게 소파에 누워, 시선에 닿는 가구들을 노려보기 시작한다.

그는 스푼을 집요하게 젓는다.

갑자기 그는 그의 손에 쥐어진 손잡이가 긴 스푼이

여느 스푼이 아님을 느낀다.

그러자 스푼이 그의 의식의 녹을 벗기고,

눈에 보이는 상태 밖에서 수면을 향해 비상하는,

비늘 번뜩이는 물고기처럼 튀어오르는 것을 보았다.

그는 온 방안의 물건을 자세히 보리라고 다짐하고는 눈을 부릅뜬다.

그러자 그의 의식이 닿는 물건들마다 일제히 흔들거리면서 흥을 돋우기 시작하는 것이었다.









Toute cette situation est bizarre : le propriétaire de la chambre devient un objet et les objets s’animent pour s’emparer de la chambre. Le propriétaire, maintenant transformé en objet inanimé, est enfermé dans le grenier. C’est sans doute le sentiment d’isolement que ressentent les hommes modernes.





_____





C’est alors qu'il sentit ses jambes devenir lentement rigides. Il pensait d’abord fuir de cette chambre et essaya de bouger tout doucement en faisant le moins de bruit possible. Cependant, ses jambes refusèrent de marcher.





Il se rendit compte que tout son corps commençait à se raidir. Alors, il se résigna. Il rassembla tranquillement ses jambes pour se lever, trouvant tout cela bien étrange. Il semblait qu’il allait ressusciter.





그는 서서히 다리 부분이 경직되어 오는 것을 느꼈다.

처음에 그는 이 방에서 도망가리라 생각했었기 때문에,

될 수 있는 한 소리를 내지 않고

살금살금 움직이리라 마음먹고 천천히 몸을 움직이려 했을 때였다.

그러나 그는 다리를 움직일 수 었었다.

이미 온몸이 굳어오는 것을 발견하였다.

그래서 그는 숫제 체념해버렸다.

참 이상한 일이라고 생각하면서 그는 조용히 다리를 모으고 직립하였다.

그는 마치 부활하는 것처럼 보였다.













Auteur :

Choi In-ho est né à Séoul en octobre 1945. Il fait son entrée en littérature en remportant le concours de jeunes talents littéraires organisé par le quotidien Chosun avec « Patient apprenti ». En 1972, il reçoit le prix littéraire Hyundae grâce à la nouvelle « La Chambre de l’autre » publiée dans la revue Moonhakgwajiseong, ou Littérature et Intelligence en 1971.